Годовалый ребенок утонул в выгребной яме в Уральске

Трагедия произошла сегодня, 2 июля, около 17 часов дня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фельдшер Баубек ХАЙРОВ Во дворе частного дома по ул. Курмангазы, где проживала семья, годовалая девочка упала в выгребную яму. На место были вызваны спасатели и скорая помощь, однако до приезда спасателей врач "скорой" вытащил девочку, но спасти ее не удалось. По словам фельдшера, они выехали сразу, как только поступил вызов. - Мама сказала, что ребенок упал в туалет, - рассказал фельдшер Баубек ХАЙРОВ. - Я лестницу опустил туда и вытащил девочку, но когда я ее вытаскивал, она уже не дышала. Мам