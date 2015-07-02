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Социум

Годовалый ребенок утонул в выгребной яме в Уральске

Трагедия произошла сегодня, 2 июля, около 17 часов дня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фельдшер Баубек ХАЙРОВ Во дворе частного дома по ул. Курмангазы, где проживала семья, годовалая девочка упала в выгребную яму. На место были вызваны спасатели и скорая помощь, однако до приезда спасателей врач "скорой" вытащил девочку, но спасти ее не удалось. По словам фельдшера, они выехали сразу, как только поступил вызов. - Мама сказала, что ребенок упал в туалет, - рассказал фельдшер Баубек ХАЙРОВ. - Я лестницу опустил туда и вытащил девочку, но когда я ее вытаскивал, она уже не дышала. Мам
gorod
Годовалый ребенок утонул в выгребной яме в Уральске
Трагедия произошла сегодня, 2 июля, около 17 часов дня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фельдшер Баубек ХАЙРОВ
Фельдшер Баубек ХАЙРОВ
 Фельдшер Баубек ХАЙРОВ Во дворе частного дома по ул. Курмангазы, где проживала семья, годовалая девочка упала в выгребную яму. На место были вызваны спасатели и скорая помощь, однако до приезда спасателей врач "скорой" вытащил девочку, но спасти ее не удалось. По словам фельдшера, они выехали сразу, как только поступил вызов. - Мама сказала, что ребенок упал в туалет, - рассказал фельдшер Баубек ХАЙРОВ. - Я лестницу опустил туда и вытащил девочку, но когда я ее вытаскивал, она уже не дышала. Мама ребенка разговаривать не могла, поскольку была в шоковом состоянии.
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 teeP2ekJaL8 Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА
ребенок выгребная яма

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