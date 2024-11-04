Годовалый ребенок впал в кому в Египте: россиянка обратилась в МИД Казахстана

По словам Анастасии, врачи сначала заверили их, что ситуация не критична. Однако, как выяснилось позже, именно здесь произошла ошибка — допустили передозировку препарата, что привело к серьезному ухудшению состояния ребенка. В результате малыша перевели в другую больницу, где медики подтвердили наличие тяжелого осложнения — печеночной комы.

Семья из Алматы столкнулась с трагической ситуацией во время отдыха в Египте. Как сообщила Анастасия Руденко, которая является гражданкой РФ, они с мужем, гражданином Казахстана, и их годовалым ребенком прилетели в Египет 24 октября.

Через несколько дней после приезда малыш начал чувствовать себя плохо. Родители обратились в больницу при отеле, где им выдали лекарства, но состояние ребенка не улучшилось. Вскоре они приняли решение перевезти его в местную клинику.

По словам Анастасии, врачи сначала заверили их, что ситуация не критична. Однако, как выяснилось позже, именно здесь произошла ошибка — допустили передозировку препарата, что привело к серьезному ухудшению состояния ребенка. В результате малыша перевели в другую больницу, где медики подтвердили наличие тяжелого осложнения — печеночной комы.

Родители уже обратились за помощью в МИД Казахстана и различные организации, к неравнодушным людям, понимая, что время имеет решающее значение.

Тем временем, в Минздраве РК отметили, что возможность оказания помощи нашими врачами прорабатывается.

По словам Анастасии, санавиация от страховой компании написала ей, что их услуги стоят 80 тысяч евро.

По информации аналитиков Finprom.kz, страхование жизни – это финансовый продукт, который обеспечивает защиту и поддержку в случае смерти застрахованного. Его основная цель - обеспечить финансовую безопасность для семьи или бенефициаров, помогая им справиться с материальными трудностями. Полисы могут покрывать различные риски, такие как случайная смерть, болезни или инвалидность.

При этом, исследование Bankrate показало, что многие потенциальные клиенты ошибочно считают полисы слишком дорогими, а страховые компании не всегда правильно оценивают потребности разных групп. Примерно 72% респондентов переоценили стоимость базового полиса, а 22% владельцев страховок считают, что имеют недостаточное покрытие. Кроме того, женщины реже страхуют свою жизнь, с разрывом в 11 процентных пунктов по сравнению с мужчинами за последние 14 лет.