Олжас Бектенов в Шанхае: подписаны соглашения на 2,5 млрд долларов

Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в казахстанско-китайском инвестиционном круглом столе с представителями бизнеса. Основная цель рабочего визита – реализация договоренностей, достигнутых между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином по удвоению объема двустороннего товарооборота с исторического рекорда прошлого года на уровне 41 млрд долларов.

По итогам встреч было подписано 8 коммерческих соглашений на общую сумму 2,5 млрд долларов.



● Соглашение о сотрудничестве между ТОО «Самрук-Қазына Инвест», АО «QAZAQGAZ AIMAQ и Goldcard Smart Group Co., Ltd» в области внедрения интеллектуальных систем на сумму 8 млн долларов. Проект предполагает мелкоузловую сборку газовых счетчиков на территории СЭЗ ПИТ «Алатау» в Алматы из комплектующих, поставляемых компанией GoldCard с учетом локализации компонентов;



● Соглашение между АО «Qarmet» и Zhengzhou Coal Mining Machinery Grouоp в области производства оборудования для угольной промышленности о приобретении механизированных комплексов для шахт угольного департамента АО «Qarmet» на сумму 70 млн долларов;



● Меморандум о взаимопонимании по установлению основ инвестиционного сотрудничества между министерством национальной экономики РК, Китайским государственным инвестиционным фондом Silk Road Fund Co.Ltd. и Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company Ltd. на сумму 552 млн доллара;



● Соглашение между АО «Qarmet» и Xinxing Ductile Iron Pipes Co., LTD о строительстве завода по производству труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом мощностью 200 тысяч тонн в год в Казахстане на сумму 161 млн долларов. Продукция предназначена для проектов по строительству, модернизации, реконструкции, расширению и обновлению объектов жилищно-коммунальной системы РК;



● Соглашение между АО «Qarmet» и China Metallurgical Group Corporation об установлении долгосрочного и комплексного сотрудничества в горнорудной и металлургической отраслях на сумму 1 млрд долларов;



● Соглашение между АО «Qarmet» и ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation о реализации стратегического проекта по модернизации коксохимического производства и развитию углехимии на сумму 649 млн долларов;



● Соглашение между АО «Qarmet» и Nanjing Fiberglass Research & Design о строительстве фабрики по производству минеральных утеплителей из доменных шлаков в Темиртау на сумму 30 млн долларов, мощностью 100 тысяч тонн готовой продукции в год и созданием 200 новых рабочих мест;



● Пакет соглашений между ТОО «Saran Machinery» и Sinotruk International о сотрудничестве в области дистрибуции и сборки KD, по лицензированию технологии и использованию товарных знаков на сумму 70 млн долларов. Среди них Меморандум о реализации в Сарани проекта по производству грузовой и специальной техники, в рамках которого в перспективе планируется создание около 1 тысячи новых рабочих мест.



В Шанхае Олжас Бектенов также посетил «Долину роботов» научного города Чжанцзян, где ознакомился с последними достижениями китайской индустрии робототехники в сферах здравоохранения, промышленности и сервиса. В настоящее время в данном научно-технологическом центре функционируют более 80 китайских и зарубежных робототехнических предприятий. Представлена широкая линейка роботов, в том числе гуманоидных. Сферы их применения расширяются: от помощи в быту и обеспечения порядка в общественных местах, до сфер медицины, образования, индустриальных, исследовательских направлений, спасательных работ, логистики и др.



Премьер-министр поручил министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности наладить сотрудничество с китайской стороной с целью изучения опыта «Долины роботов» и дальнейшего применения его в Казахстане.



Во время посещения офиса компании SenseTime казахстанской делегации презентовали новые решения и оборудование, используемые в проектах умного и безопасного города.