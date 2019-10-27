ГОК по переработке титан-циркониевых руд построят в Мартукском районе

Об этом в ходе выездной пресс-конференции сообщил аким Мартукского района Ермек Кенжеханулы. По словам спикера, объем производства промышленной продукции за 9 месяцев 2019 года составил 3548,7 млн тенге. На территории района действует 11 промышленных предприятий. - В нашем районе имеется рассыпное месторождение титан-циркониевых руд Шокаш. Запасы руды в карьере составляют 9,5 млн куб. м. Переработка руды осуществляется на экспериментально-опытной обогатительной установке мощностью 120 тысяч тонн руды в год. В результате переработки путем обогащения производятся ильменитовый концентрат и рутил-