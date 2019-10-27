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Социум

ГОК по переработке титан-циркониевых руд построят в Мартукском районе

Об этом в ходе выездной пресс-конференции сообщил аким Мартукского района Ермек Кенжеханулы. По словам спикера, объем производства промышленной продукции за 9 месяцев 2019 года составил 3548,7 млн тенге. На территории района действует 11 промышленных предприятий. - В нашем районе имеется рассыпное месторождение титан-циркониевых руд Шокаш. Запасы руды в карьере составляют 9,5 млн куб. м. Переработка руды осуществляется на экспериментально-опытной обогатительной установке мощностью 120 тысяч тонн руды в год. В результате переработки путем обогащения производятся ильменитовый концентрат и рутил-
Дана Рахметова
ГОК по переработке титан-циркониевых руд построят в Мартукском районе
Об этом в ходе выездной пресс-конференции сообщил аким Мартукского района Ермек Кенжеханулы.
По словам спикера, объем производства промышленной продукции за 9 месяцев 2019 года составил 3548,7 млн тенге. На территории района действует 11 промышленных предприятий. - В нашем районе имеется рассыпное месторождение титан-циркониевых руд Шокаш. Запасы руды в карьере составляют 9,5 млн куб. м. Переработка руды осуществляется на экспериментально-опытной обогатительной установке мощностью 120 тысяч тонн руды в год. В результате переработки путем обогащения производятся ильменитовый концентрат и рутил-циркониевый продукт. ТОО «Экспоинжиниринг» получена лицензия на разведку нового месторождения «Новомихайловское». Также ведется проектирование ГОКа мощностью 2,1 млн.тонн руды в год. Строительство комбината будет начато в первом полугодии 2021 года, объект планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, - рассказал аким района. Объем розничного товарооборота составил 2549,3 млн тенге. В рамках  программы "Дорожная карта бизнеса-2020" в 2019 году реализовано 12 проектов в сфере сельского хозяйства, 2 проекта в сфере придорожного сервиса, 1 проект в горнодобывающей промышленности. По проекту "Бастау бизнес" обучены 75 человек, 10 из которых получили микрокредиты на сумму 32,4 млн тенге. - В целом, хотелось бы отметить активность местных предпринимателей. По объему кредитования бизнеса Мартукский район находится на 1 месте. Объем инвестиций составил 6583 млн тенге. Рост обеспечен за счет реализации 13 проектов в сфере сельского хозяйства, 16 проектов в торговле, МСБ, 5 проектов придорожного сервиса и страхового направления и 10 бюджетных проектов. До конца текущего года планируется привлечение инвестиций в размере 7,4 млрд тенге, - заключил аким района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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