Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Спорт

Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Реалом»

Источник: Vesti.kz Каталонская "Барселона" одержала победу над "Реалом" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает Vesti.kz. Встреча, проходившая на стадионе "Ноу Камп", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "Барселоны" голы забивали Жереми Матье (19-я минута) и Суарес (56-я). У "Реал" отличился Криштиану Роналду (31-я). "Барселона" с 68 очками упрочила свое лидерство в турнирной таблице, опережая на четыре балла идущий вторым "Реал" . Обзор матча: Источник: Vesti.kz
gorod
Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Реалом»
Источник: Vesti.kz
Источник: Vesti.kz
 Источник: Vesti.kz Каталонская "Барселона" одержала победу над "Реалом" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает Vesti.kz. Встреча, проходившая на стадионе "Ноу Камп", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "Барселоны" голы забивали Жереми Матье (19-я минута) и Суарес (56-я). У "Реал" отличился Криштиану Роналду (31-я). "Барселона" с 68 очками упрочила свое лидерство в турнирной таблице, опережая на четыре балла идущий вторым "Реал" . Обзор матча: Источник: Vesti.kz

Читайте также

Новости партнёров