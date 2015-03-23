Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Реалом»

Источник: Vesti.kz Каталонская "Барселона" одержала победу над "Реалом" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает Vesti.kz. Встреча, проходившая на стадионе "Ноу Камп", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "Барселоны" голы забивали Жереми Матье (19-я минута) и Суарес (56-я). У "Реал" отличился Криштиану Роналду (31-я). "Барселона" с 68 очками упрочила свое лидерство в турнирной таблице, опережая на четыре балла идущий вторым "Реал" . Обзор матча: Источник: Vesti.kz