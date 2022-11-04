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Социум

Гололёд ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», пятого ноября ночью и утром в северной половине ЗКО ожидается туман и гололёд. На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +1..+3 градусов, ночью похолодает до 0..-2. Ветер до 12 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +4..+6 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 8 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до -1..+1 градусов. Ночью похолодает до -4..-6 градусов. Ветер д0 6 метро
Дана Рахметова
Гололёд ожидается в ЗКО
По данным «Казгидромета», пятого ноября ночью и утром в северной половине ЗКО ожидается туман и гололёд.
Сильнейший гололёд образовался в Уральске
Сильнейший гололёд образовался в Уральске
На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +1..+3 градусов, ночью похолодает до 0..-2. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +4..+6 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до -1..+1 градусов. Ночью похолодает до -4..-6 градусов. Ветер д0 6 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

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