Гололёд ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», пятого ноября ночью и утром в северной половине ЗКО ожидается туман и гололёд. На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +1..+3 градусов, ночью похолодает до 0..-2. Ветер до 12 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +4..+6 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 8 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до -1..+1 градусов. Ночью похолодает до -4..-6 градусов. Ветер д0 6 метро