«Голос нации и зеркало общества»: Токаев поздравил казахстанских журналистов с профессиональным праздником

Президент поблагодарил представителей медиасферы за работу и высказался о их роли в стране.

Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистов с Днем работников средств массовой информации и высказался о их роли в стране, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что этот праздник имеет особое значение для республики, а ключевая задача прессы - всегда оставаться на связи с населением и честно выполнять свой долг.

- Безусловно, этот профессиональный праздник имеет особое значение в жизни страны. Главное призвание журналистов - информировать общество, отражать чаяния и помыслы людей. Вы поднимаете самые насущные вопросы, волнующие народ, и преданно служите его интересам. В эпоху передовых глобальных технологий на прессу возлагается благородная миссия по обеспечению населения оперативной, качественной и достоверной информацией, объективной аналитикой. Государство высоко ценит вашу неустанную деятельность во благо страны. Я как президент сегодня хочу выразить признательность всем представителям медиасферы, - подчеркнул глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, есть все основания называть средства массовой информации голосом нации и зеркалом общества. Именно благодаря работе журналистов как казахстанцы, так и мировое сообщество оперативно узнают обо всех масштабных преобразованиях в стране.

Особое внимание президент обратил на вклад СМИ в проведение недавней конституционной реформы. Он напомнил, что принятие обновленного Основного закона страны стало сложнейшим процессом, который требовал максимальной вовлеченности граждан и качественного разъяснения каждой поправки.

- Казахстанские журналисты, глубоко осознавая возложенную на них ответственность, безупречно исполняют свой профессиональный долг. В марте мы успешно провели конституционную реформу. На общенациональном референдуме граждане сделали свой исторический выбор, предопределивший будущее государства. В результате всенародного волеизъявления был принят главный документ страны - новая Конституция. Несомненно, разработка и принятие Основного закона - это сложнейший процесс, который продемонстрировал зрелость нашей нации, обладающей высоким духом и уверенной в своем светлом будущем. Мы прошли долгий путь к достижению этой цели. Была сформирована специальная Конституционная комиссия, а каждая статья Основного закона была тщательно выверена с точки зрения соответствия интересам народа. Особо стоит отметить, что существенную роль в сплочении людей во имя общей цели сыграли работники масс-медиа, - сказал Президент.

Глава государства добавил, что благодаря прямым трансляциям, глубокой аналитике и экспертным интервью обсуждение реформы превратилось в реальную общенациональную дискуссию. Онлайн-эфиры заседаний набрали в соцсетях более миллиона просмотров, а через цифровые платформы e-Government и е-Өтініш поступило свыше тысячи обращений.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что это стало практическим воплощением концепции "слышащего государства", и резюмировал: поскольку в состав Конституционной комиссии входили в том числе авторитетные работники прессы, "журналистское сообщество входит в число соавторов принятого Основного закона".

