Фото Will Hart/insidehboboxing.com© Фото Will Hart/insidehboboxing.com© Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин и британец Мартин Мюррей сфотографировались вместе после боя, пишет Vesti.kz Напомним, что Геннадий Головкин одержал досрочную победу над Мартином Мюрреем. Поединок завершился в 11-м раунде техническим нокаутом. Видео боя можно посмотреть здесь. Этот бой стал для 32-летнего казахстанца первым в 2015 году и 32-м на профессиональном ринге. Во всех поединках Геннадий Головкин одержал победы, причем в 29-ти из них и в 19-ти подряд он уходил с ринга досрочно. Благодаря этому GGG повторил достижение легендарного американского боксера Майка Тайсона по количеству нокаутов подряд. Источник: Vesti.kz Фото с сайта Boxingscene.com Фото с сайта Boxingscene.com