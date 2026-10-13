Голый мужчина забрался на газовую трубу в Уральске

В Уральске на улице Кунаева мужчина без одежды залез на газовую трубу между первым и вторым этажами жилого дома. Испуганные соседи вызвали полицию, сообщили в пресс-службе областного суда ЗКО.

- Прибывшие стражи порядка выяснили, что дебошир находится под воздействием наркотиков - врачи подтвердили употребление им каннабиноидов и опиоидов. Мужчина отказывался слезать, вел себя неадекватно и матерился. В суде он полностью признал вину, но внятно объяснить свой поступок не смог, - пояснили в суде.

Суд отправил его под арест на 20 суток за мелкое хулиганство и появление в обществе в состоянии опьянения. Кроме того, ему на полгода запретили пить алкоголь и употреблять наркотики.

Постановление суда не вступило в законную силу.