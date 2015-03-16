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Шоу-бизнес

Горькая расплата автомобилиста

XJZ/Quirky China News/REX Эта автомобильная история, как и многие другие, произошла из-за места на парковке сообщает Tengrinews.kz.Она учит тому, что за каждый несправедливый или жестокий поступок рано или поздно наступает расплата. Автолюбитель из китайского города Чунцин приехал погостить к друзьям, но понравившееся ему место на парковке занимала спящая собака. Недолго думая, владелец авто пинками прогнал бедного пса, а на освободившееся место припарковал автомобиль. Собака убежала, но решила отомстить обидчику. Некотрое время спустя она вернулась со своими друзьями и погрызла кузов автомоби
gorod
Горькая расплата автомобилиста
XJZ/Quirky China News/REX
XJZ/Quirky China News/REX
 XJZ/Quirky China News/REX Эта автомобильная история, как и многие другие, произошла из-за места на парковке сообщает Tengrinews.kz.Она учит тому, что за каждый несправедливый или жестокий поступок рано или поздно наступает расплата. Автолюбитель из китайского города Чунцин приехал погостить к друзьям, но понравившееся ему место на парковке занимала спящая собака. Недолго думая, владелец авто пинками прогнал бедного пса, а на освободившееся место припарковал автомобиль. Собака убежала, но решила отомстить обидчику. Некотрое время спустя она вернулась со своими друзьями и погрызла кузов автомобиля и щетки стеклоочистителя. Этот групповой акт мести заснял сосед.
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 К сожалению, в Китае, как и во многих странах, за жестокое обращение с животными полагается небольшой штраф. Хорошо, что кроме слабых государственных мер, есть и другие методы, куда более действенные. И этот автомобилист в следующий раз подумает, стоит ли обижать уличных животных. Фото: Телеграф

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