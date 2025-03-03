Город становится зеленее: в Алматы высадят 6-метровые саженцы

Аварийные деревья на площади Республики и по пр.Аль-Фараби заменят на крупномерные саженцы высотой более 6 метров

В Алматы с участием научных сотрудников КазНИИ им. Жиембаева, специалистов ТОО «Eco Almaty» и представителей СМИ состоялся пресс-тур по ознакомлению с состоянием зеленых насаждений на площади Республики и вдоль проспекта аль-Фараби. В ходе мероприятия эксперты рассказали о проведенном ранее обследовании на данных участках, которое выявило аварийное, усыхающее, сухостойное и угнетенное состояние некоторых деревьев. Об этом сообщили в акимате Алматы.

Экспертное мнение

По словам научного сотрудника КазНИИ защиты и карантина растений им. Жиембаева Нуржана Мухамадиева, состояние деревьев может быть связано со скрытыми патологическими процессами, такими как внутренняя гниль ствола, непаразитные заболевания или повреждения, вызванные насекомыми и механическими факторами.

– В связи с потерей декоративных качеств и ослабленным состоянием деревьев по пр.Аль-Фараби, рекомендуется их замена на более устойчивые хвойные породы. Кроме того, замена необходима из-за опасности обрушения аварийных деревьев на пешеходов и автомобилистов, - сказал Нуржан Мухамадиев.

Лабораторное обследование хвои с признаками болезней выявило присутствие вторичных сапрофитных грибов рода Альтернария (Alternaria) и Мукор (Mucor), способствующих пожелтению деревьев. При этом патогенных вредных организмов обнаружено не было. Специалисты ТОО «Eco Almaty», проводившие обследование состояния сосен по ул.Сатпаева, подтвердили значительное (более 50%) повреждение обследованных деревьев вредителями и болезнями, а также активное отмирание древесины.

– Очень развит процесс отмирания, наблюдается массовое (более 50%) повреждение деревьев вредителями и болезнями. Как правило, это суховершинные, спелые и перестойные насаждения. Эти дереьвя считаются полностью усохшими и подлежат первоочередной вырубке, - отметил научный сотрудник ТОО Eco Almaty Серикжан Сураншин.

В пресс-туре также приняли участие представители общественного контроля. Член Зеленой комиссии Омар Нурхайдаров подчеркнул, что аварийное состояние деревьев можно заметить даже при визуальном осмотре.

– Это небезопасно для дорожного движения, поэтому считаю необходимым заменить данные деревья на новые, желательно крупномерные саженцы. Это будет и эстетично, и безопасно, - заключил Омар Нурхайдаров.

По итогам выездного совещания, по заключению научных сотрудников и экспертов принято решение о необходимости сноса и замены старовозрастных аварийных деревьев на крупномерные, более устойчивых пород и адаптированных к климатическим условиям Алматы.

Справочная информация

Всего на обследованном участке по пр.Аль-Фараби произрастает 961 дерево (524 хвойных, 437 лиственных), из которых 906 шт. находятся в удовлетворительном состоянии, 55 шт. в аварийном состоянии, 42 шт. лиственных деревьев (высотой 2-2,5 м) подлежат пересадке. Также по пр.Аль-Фараби имеется 205 свободных участков, где можно высадить новые саженцы. На данном участке будут произведены посадки лиственных деревьев: ясень высотой 6 м в количестве 194 шт., вяз на штамбе высотой 6 м в количестве 100 шт.

На участке по ул.Сатпаева между ул.Желтоксан и пр.Назарбаева произрастает 20 деревьев, из которых 3 шт. в удовлетворительном состоянии, 17 шт. в аварийном состоянии (хвойные деревья), имеется 8 свободных участков. При обследовании резистографом плотность ствола показала трухлявость, санитарное состояние «усыхающие», «сухостойные». Вместо 17 аварийных деревьев и на свободных участках будет высажено 28 крупномерных саженцев высотой более 6 м.

Работы по вырубке, пересадке и посадке крупномерных саженцев будут проведены с учетом рекомендаций «Института ботаники и фитоинтродукции» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

В марте текущего года по городу Алматы также намечена посадка около 2 000 крупномеров (на улицах Саина, Рыскулова, Сатпаева, в микрорайоне Кокжиек, в парке Гулдер и других общественных пространствах).

Крупномерные саженцы — это деревья высотой не менее 4 м, с хорошо сформированной корневой системой, стволом и кроной. Основная цель посадки крупномеров - увеличение площади озеленения, снижение уровня загрязнения воздуха от автомобильного транспорта, формирование эстетически привлекательного зелёного коридора вдоль разделительной полосы дороги.