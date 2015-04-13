В Уральске 16 тысяч квадратных метров засадят цветами

Уральск летом напоминает одну большую клумбу, ну, по крайней мере, центральная часть города, а также скверы и парки. Еще буквально пару недель и город "расцветет". Где выращивают миллионы цветов для уральских улиц и скверов, сколько времени, людей и нервов нужно, чтобы обеспечить цветами 16 тысяч квадратных метров площадей, узнавали корреспонденты портала "Мой ГОРОД". Высадкой цветов в скверах и на улицах Уральска занимается отдел "Жасыл кала" на базе МГК ДЭП. Ежегодно предприятие самостоятельно выращивает до миллиона, а в этом году даже больше 1 миллиона цветов. "Жасыл кала" арендует три боль