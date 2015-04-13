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Фоторепортаж

В Уральске 16 тысяч квадратных метров засадят цветами

Уральск летом напоминает одну большую клумбу, ну, по крайней мере, центральная часть города, а также скверы и парки. Еще буквально пару недель и город "расцветет". Где выращивают миллионы цветов для уральских улиц и скверов, сколько времени, людей и нервов нужно, чтобы обеспечить цветами 16 тысяч квадратных метров площадей, узнавали корреспонденты портала "Мой ГОРОД". Высадкой цветов в скверах и на улицах Уральска занимается отдел "Жасыл кала" на базе МГК ДЭП. Ежегодно предприятие самостоятельно выращивает до миллиона, а в этом году даже больше 1 миллиона цветов. "Жасыл кала" арендует три боль
Анэль Кайнеденова
В Уральске 16 тысяч квадратных метров засадят цветами
Уральск летом напоминает одну большую клумбу, ну, по крайней мере, центральная часть города, а также скверы и парки. Еще буквально пару недель и город "расцветет". Где выращивают миллионы цветов для уральских улиц и скверов, сколько времени, людей и нервов нужно, чтобы обеспечить цветами 16 тысяч квадратных метров площадей, узнавали корреспонденты портала "Мой ГОРОД".
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Высадкой цветов в скверах и на улицах Уральска занимается отдел "Жасыл кала" на базе МГК ДЭП. Ежегодно предприятие самостоятельно выращивает до миллиона, а в этом году даже больше 1 миллиона цветов. "Жасыл кала" арендует три большие теплицы в районе остановки "Медколледж".
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По словам замдиректора МГК ДЭП Лукпана УТЕБАЛИЕВА, предприятие "Жасыл кала" было образовано в 2008 году, а в 2011 с выходом постановления правительства о передаче госпредприятий в конкурентную среду, "Жасыл кала" соединили с МГК ДЭП. Тем не менее, функции организации не поменялись. Именно это предприятие высаживает цветы и деревья в Уральске.
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В конце весны и начале лета работники "Жасыл кала" начинают высадку цветов. Но на этом работа не заканчивается. Предприятие работает круглый год. Ведь помимо выращивания и ухода за цветами и деревьями они сами придумывают дизайн клумбы и разрабатывают схему посадки.
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К примеру, вот так будет выглядеть или, по крайней мере, должны выглядеть клумбы в сквере им. Лермонтова этим летом. Вообще, в этом году уральские клумбы будут поражать своим разнообразием. К примеру, есть места, где цветы будут высажены в виде орнаментов, а также посвященные 70-летию победе в ВОВ, 550-летию казахского ханства и многое другое.
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Петуния, сальвия, колеус, бархотки, портулак, агератум, бегония - это еще не весь список цветов, которые выращивают в теплицах "Жасыл кала". - Это только сорта цветов, а есть еще их гибриды. При высадке клумб необходимо сочетание цветов, чтобы цвета подходили друг другу, дополняли, чтобы не бились и не раздражали глаз, а радовали, - говорит Лукпан УТЕБАЛИЕВ.
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В "Жасыл кала" работают 85 человек. На первый взгляд несложная работа: ну, что там цветочки вырастить? А на деле это ежедневный тяжелый и кропотливый труд. Осенью вымывают посуду для посадки семян, готовят землю и удобрения. Первые цветы сажают в декабре, затем в феврале, марте и апреле. Уже после высадки цветов в скверах города, у работников начинаются другие заботы- полив, прополка и окучивание земли возле этих растений.
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Семена высаживают вместе в одной деревянной таре. Через несколько недель, когда из семечки выбиваются росточки, их пересаживают в пластиковые кассеты по одному.
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Из которых потом вырастает такая вот красота
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Или вот такая.
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Честно говоря, работники теплицы были не очень рады нас видеть. - Снимайте, когда мы их в городе высадим, - говорили они. Оказалось, они как настоящие родители переживали за свое детище, если можно так сказать, боялись, что мы сглазим, что цветы потом не примутся. Вот такие суеверные люди.
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Впрочем, понять их было можно. - Погода никак не устоится, не потеплеет, - говорит мастер теплицы Мерей АЛИМОВ. - Одни цветы уже распустились, а высаживать их еще нельзя - холодно. В теплице уже жарко, окна открываем, но все равно, время у них подошло. Каждой весной у работников теплицы начинаются трудности пока погода не устоится и не потеплеет.
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Распустившиеся цветы рассадят вот в эти вазоны и развезут по городу. Если в прошлом году в Уральске было засажено цветами свыше 13 тысяч квадратных метров площадей, то в этом году "Жасыл кала" планирует посадку растений на 16 тысячах квадратах. Увеличение произошло из-за открытий новых скверов в городе. И совсем скоро наш город расцветет.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА  
"Жасыл кала" цветы Лукпан Утебалиев

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