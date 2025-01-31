Гороскоп на 1 февраля для всех

Овен

Некоторые повороты событий могут удивить Овна: они не будут вписываться в рамки его повседневной жизни. Кроме того, превратившись в наблюдателя, Овен сумеет посмотреть на многие вещи под новым углом и увидит мудрые подсказки судьбы там, где раньше бы спокойно прошел мимо.

Телец

Судьба может совершить неожиданный поворот в жизни Тельца. Правда, чтобы вписаться в этот поворот, от него может потребоваться в считанные минуты принять решение. Звезды советуют Тельцу не выпадать из реальности и держать руку на пульсе событий. Лучше самому решить, воспользоваться шансом или нет, чем потом укорять себя за то, что этого шанса даже не заметил.

Близнецы

Близнецы будут склонны демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины – особенно с учетом того, что все вокруг будет то и дело их отвлекать. Впрочем, звезды предоставляют Близнецам большой запас прочности: их целеустремленному желанию довести любое дело до конца можно только позавидовать.

Рак

У Рака будет шанс изменить свое мнение о каком-то человеке. Возможно даже, что этим человеком окажется он сам. В течение дня кто-то из окружения вполне может продемонстрировать совершенно необычное поведение. Впрочем, и сам Рак вряд ли станет исключением, удивив окружающих новыми проявлениями своей многогранной натуры.

Лев

Этот день может оказаться поворотным: события обещают развиваться не так, как Лев предполагал, заставляя его на ходу принимать важные решения. Неожиданные известия, дела, новые знакомства – любое событие имеет шанс отразиться на судьбе Льва, оставив в его жизни значительный след.

Дева

Деве следует прислушиваться к своей интуиции – она поможет ей ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. День обещает быть насыщенным и интересным, а повороты судьбы – непредсказуемыми. Позитивный настрой, любознательность и толика авантюризма помогут Деве максимально использовать возможности, в том числе и в романтическом плане.

Весы

У Весов сегодня плохо с чувством юмора – особенно если оно направлено в их адрес. В течение дня у них в душе может накапливаться раздражение, которое Весы с удовольствием выплеснут на головы любого, кто рискнет над ними подшучивать или им возражать.

Скорпион

День предоставляет Скорпиону прекрасную возможность одержать победу над кем-то, возможно даже – не одну. Это может касаться работы, учебы, дружбы, романтических отношений – словом, любой сферы жизни Скорпиона, где он способен продемонстрировать свои таланты хотя бы перед одним зрителем.

Стрелец

Деловая активность Стрельца будет практически равна нулю, зато он с удовольствием проведет свое свободное время с близкими и друзьями. Возможно даже, Стрелец неожиданно для себя выступит инициатором дружеской вечеринки, пикника или совместного похода в кино. А вот перспектива активного отдыха способна привести Стрельца в ужас. Этот день, когда он больше всего на свете ценит отдых, уют и комфорт.

Козерог

Как бы ни хотел Козерог расслабиться и отдохнуть, ситуация не позволит ему это сделать. События будут требовать активного участия Козерога. В конце концов, Козерогу ничего не останется, как втянутся в этот навязанный ритм, но он не пожалеет: у него есть интересные возможности, воспользоваться которыми Козерог сможет, только если будет полноправным участником событий.

Водолей

Водолей может неожиданно получить прибыль, на которую не рассчитывал. На финансовую сферу Водолея могут повлиять сюрпризы судьбы или же его собственные перепады настроения. Впрочем, это будет проявляться не только в финансах, но и в других сферах жизни Водолея – от домашнего хозяйства до любви. Так что ему следует всерьез приготовиться к неожиданностям.

Рыбы

Настроение Рыб может ввести в заблуждение кого угодно, но только не их самих. Весь день они могут чувствовать смутное беспокойство, которое иногда способно выливаться на головы окружающих вспышками раздражения. Впрочем, это же беспокойство может толкать Рыб и на другие неожиданные поступки, в том числе и романтического плана.

Ранее сообщалось, что дождь, снег и гололед прогнозируют синоптики в ЗКО 1 февраля.