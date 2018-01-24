10 волонтеров благотворительного фонда "Жүректен журекке" в течение двух дней поили горячим чаем и угощали пирожками людей, которые большее время проводят на улице. - Угощали дорожных рабочих, таксистов, кондукторов автобусов, людей на остановках - всех, кто долгое время пребывает на морозе по разным причинам, - рассказала представитель благотворительного фонда Айгерим ДОСКАЛИЕВА. Всего за два дня акции "Жылу сыйла" волонтерам удалось охватить около 80 человек. Организаторы пообещали, что данная акция не разовая, ведь синоптики прогнозируют в Казахастане лютые морозы, так что у волонтеров будет еще возможность подарить тепло.Камилла МАЛИК Фото предоставлено волонтерами