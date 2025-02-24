Госаудит проверит куда ушли средства, выделенные из Нацфонда на поддержку экономики

В Казахстане возобновила работу Комиссия по мониторингу расходования средств, выделенных из Национального фонда. Изначально, с момента образования в 2014 году, она действовала под эгидой Национального банка РК, а с 2020 года ее рабочим органом стала Высшая аудиторская палата.
21 февраля под председательством Алихана Смаилова в Высшей аудиторской палате состоялось заседание, в котором приняли участие должностные лица Администрации президента, Нацбанка, Генпрокуратуры, Агентства по противодействию коррупции, АФМ, КНБ, министерств финансов и национальной экономики, депутаты мажилиса и сената Парламента.
— Нам необходимо перезапустить работу Комиссии. Качественно консолидировать межведомственные компетенции и четко определить зоны ответственности за контроль над эффективным и целевым использованием средств Нацфонда, — сказал Алихан Смаилов.
Он добавил, что в настоящее время все больше возрастает общественное внимание к рациональному использованию средств фонда. Это в том числе связано с запуском президентской программы «Национальный фонд – детям».
— Осуществляемые трансферты из Нацфондадолжны обеспечивать экономический возврат. Эти средства не могут расходоваться на незначимые цели. Такую задачу поставил Глава государства, — подчеркнул председатель ВАП.
По его словам, задачами на предстоящий период станут:
- Проведение проверки средств, выделенных из Нацфонда на поддержку экономики на льготных условиях;
- Формирование предложений по перераспределению средств Нацфонда на более приоритетные направления или их возврату.
Комиссия по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда РК, является консультативно-совещательным органом. Она была создана Распоряжением президента РК в 2014 году.