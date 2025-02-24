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Социум Экономика

Госаудит проверит куда ушли средства, выделенные из Нацфонда на поддержку экономики

Речь идет о деньгах, выделенных из Нацфонда на поддержку экономики на льготных условиях.
Дана Рахметова
Госаудит проверит куда ушли средства, выделенные из Нацфонда на поддержку экономики

В Казахстане возобновила работу Комиссия по мониторингу расходования средств, выделенных из Национального фонда. Изначально, с момента образования в 2014 году, она действовала под эгидой Национального банка РК, а с 2020 года ее рабочим органом стала Высшая аудиторская палата.

21 февраля под председательством Алихана Смаилова в Высшей аудиторской палате состоялось заседание, в котором приняли участие должностные лица Администрации президента, Нацбанка, Генпрокуратуры, Агентства по противодействию коррупции, АФМ, КНБ, министерств финансов и национальной экономики, депутаты мажилиса и сената Парламента.

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— Нам необходимо перезапустить работу Комиссии. Качественно консолидировать межведомственные компетенции и четко определить зоны ответственности за контроль над эффективным и целевым использованием средств Нацфонда, — сказал Алихан Смаилов. 

Он добавил, что в настоящее время все больше возрастает общественное внимание к рациональному использованию средств фонда. Это в том числе связано с запуском президентской программы «Национальный фонд – детям». 

— Осуществляемые трансферты из Нацфондадолжны обеспечивать экономический возврат. Эти средства не могут расходоваться на незначимые цели. Такую задачу поставил Глава государства, — подчеркнул председатель ВАП.

По его словам, задачами на предстоящий период станут: 

  • Проведение проверки средств, выделенных из Нацфонда на поддержку экономики на льготных условиях; 
  • Формирование предложений по перераспределению средств Нацфонда на более приоритетные направления или их возврату.

 Комиссия по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда РК, является консультативно-совещательным органом. Она была создана Распоряжением президента РК в 2014 году.

Нацфонд расходование средств ВАП

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