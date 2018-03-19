Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Экономика

Госорганы незаконно вмешиваются в деятельность предпринимателей в Уральске

Об этом рассказал и.о. руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО Рустам АКМЫРЗАЕВ на областном форуме по защите прав предпринимателей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" . Иллюстративное фото с сайта sputnik.by Руководитель департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО Булат ИСАКОВ рассказал о необходимости работ по сокращению издержек для предпринимателей при государственном администрировании. - На сегодня в области активно работают 37 тысяч субъектов предпринимательства, где трудоустроена третья часть экономически
Дана Рахметова
Госорганы незаконно вмешиваются в деятельность предпринимателей в Уральске
Об этом рассказал и.о. руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО Рустам АКМЫРЗАЕВ на областном форуме по защите прав предпринимателей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" .
Иллюстративное фото с сайта sputnik.by Руководитель департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО Булат ИСАКОВ рассказал о необходимости работ по сокращению издержек для предпринимателей при государственном администрировании. - На сегодня в области активно работают 37 тысяч субъектов предпринимательства, где трудоустроена третья часть экономически активного населения или более 110 тысяч человек. Порядка 42% валового регионального продукта производится малым и средним бизнесом, - пояснил Булат ИСАКОВ. И.о. руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО Акмырзаев отметил, что их департаментом ведется работа по защите представителей бизнеса от произвола чиновников. - За 2015-2017 годы были выявлены 35 фактов незаконного вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса, по которым к уголовной ответственности привлечены 19 лиц. Наибольшее количество должностных лиц – 10 из 19, совершивших факты вмешательства в предпринимательскую деятельность работают в местных исполнительных органах, 7 сотрудников филиалов различных министерств – сельского хозяйства, по инвестициям и развитию, финансов и национальной экономики. Проанализировав данные выявленных правонарушений, установлено, что незаконное вмешательство в деятельность предпринимателей осуществляется либо контролирующими органами, либо государственными учреждениями, от которых предприниматели являются напрямую или косвенно зависимыми, - сообщил Акмырзаев. За последние 3 года, наибольшее количество фактов воспрепятствования предпринимательской деятельности совершено в сфере сельского хозяйства – 12 уголовных дел.
предприниматели Госорганы

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article