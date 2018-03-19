Госорганы незаконно вмешиваются в деятельность предпринимателей в Уральске

Об этом рассказал и.о. руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО Рустам АКМЫРЗАЕВ на областном форуме по защите прав предпринимателей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" . Иллюстративное фото с сайта sputnik.by Руководитель департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО Булат ИСАКОВ рассказал о необходимости работ по сокращению издержек для предпринимателей при государственном администрировании. - На сегодня в области активно работают 37 тысяч субъектов предпринимательства, где трудоустроена третья часть экономически