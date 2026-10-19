Госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить Казахстан

О своих планах Рубио сообщил в Самарканде в ходе переговоров с главой МИД РК Мухтаром Тлеуберди.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о намерении приехать в Казахстан с полноформатным визитом. Поездка запланирована на ближайшее время - сразу после завершения саммита G20. О своих планах Рубио сообщил в Самарканде в ходе переговоров с главой МИД РК Мухтаром Тлеуберди, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

В рамках встречи руководители дипломатических ведомств обсудили ключевые направления расширенного стратегического партнёрства. Стороны позитивно оценили динамику двусторонних отношений, а также подтвердили готовность к углублению делового сотрудничества, увеличению объема взаимной торговли и запуску совместных инвестпроектов.

- Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе по итогам встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом США Дональдом Трампом в ноябре 2025 года. М.Тлеуберди подчеркнул важность укрепления деловых связей, привлечения американских инвестиций и передовых технологий, а также развития сотрудничества в сферах энергетики, критически важных минералов, цифровизации, транспорта и логистики, - отметили в ведомстве.

Кроме того, дипломаты затронули вопросы подготовки к предстоящему саммиту "Большой двадцатки", который пройдёт 14-15 декабря в Майами.