Гости со свадьбы прятались в подвале ресторана в Уральске (видео)

Полицейские днем 10 апреля обнаружили в подвале ресторана "Коржын" около 20 спрятавшихся гостей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Руководитель мониторинговой группы Мирхан Бердигалиев рассказал, что район Старого аэропорта проверяет мониторинговая группа под его руководством. - Всего у нас восемь мониторинговых групп, у каждой свой район. Сегодня после 12.00 мы выехали в ресторан "Коржын" и выявили, что там проводилась свадьба, несмотря на то, что массовые мероприятия в области запрещены. Мы сделали фото- и видеофиксацию, - рассказал Мирхан Бердигалиев. - На место т