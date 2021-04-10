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Социум

Гости со свадьбы прятались в подвале ресторана в Уральске (видео)

Полицейские днем 10 апреля обнаружили в подвале ресторана "Коржын" около 20 спрятавшихся гостей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Руководитель мониторинговой группы Мирхан Бердигалиев рассказал, что район Старого аэропорта проверяет мониторинговая группа под его руководством. - Всего у нас восемь мониторинговых групп, у каждой свой район. Сегодня после 12.00 мы выехали в ресторан "Коржын" и выявили, что там проводилась свадьба, несмотря на то, что массовые мероприятия в области запрещены. Мы сделали фото- и видеофиксацию, - рассказал Мирхан Бердигалиев. - На место т
Дана Рахметова
Гости со свадьбы прятались в подвале ресторана в Уральске (видео)
Полицейские днем 10 апреля обнаружили в подвале ресторана "Коржын" около 20 спрятавшихся гостей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Гости со свадьбы прятались в подвале ресторана в Уральске (видео)
Гости со свадьбы прятались в подвале ресторана в Уральске (видео)
Скриншот с видео Руководитель мониторинговой группы Мирхан Бердигалиев рассказал, что район Старого аэропорта проверяет мониторинговая группа под его руководством. - Всего у нас восемь мониторинговых групп, у каждой свой район. Сегодня после 12.00 мы выехали в ресторан "Коржын" и выявили, что там проводилась свадьба, несмотря на то, что массовые мероприятия в области запрещены. Мы сделали фото- и видеофиксацию, - рассказал Мирхан Бердигалиев. - На место также прибыли полицейские и работники департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков рассказал, что днем 10 апреля им поступил анонимный звонок о том, что в ресторане "Коржын" проводится свадьба. - Наши сотрудники сразу же позвонили хозяевам ресторана и предупредили, чтобы им открыли дверь. По приезду полицейские вошли внутрь, однако там никого не было. Потом они спустились в подвал и там обнаружили около 20 человек, остальные, видимо, успели убежать. В отношении них были составлены протоколы и переданы в департамент санитарно-эпидемиологического контроля, - сообщил Болатбек Бельгибеков. Стоит отметить, что на видео, которое прислали читатели "МГ", снято, как по лестнице поднимается невеста, несколько гостей,  а также гардероб в одеждой, где висит более десятка курток. Также члены мониторинговой группы в Аксае выявили работу ресторана в ТД "Трнава". К слову, в ЗКО заболеваемость COVID-19 растет с каждым днем. Регион занимает лидирующие позиции по заболеваемости в республике. 64sNTKyT-Ms dvD-uLpCKYk 8qspl6zqAmk Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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