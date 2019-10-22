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Гостиница построенная на кладбище, охраняется китайским божеством

https://mgorod.kz/projects/nitem/gostinitsa-postroennaya-na-kladbishhe-ohranyaetsya-kitajskim-bozhestvom/
Marat
Гостиница построенная на кладбище, охраняется китайским божеством
https://mgorod.kz/projects/nitem/gostinitsa-postroennaya-na-kladbishhe-ohranyaetsya-kitajskim-bozhestvom/

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