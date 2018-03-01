Государственную аудиторскую проверку назначили в отношении общества слепых в Уральске

Такое решение вынес судья, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Процесс по иску отдела занятости и социальных программ г.Уральска к филиалу корпоративного фонда «Казахстанского общества слепых» проходит в специализированном межрайонном экономическом суде. Истец настаивает на том, чтобы корпоративный фонд «Орал» был признан недобросовестным поставщиком услуг. Члены казахстанского общества слепых заявляют, что хотят отстранить председателя фонда Мурата КАДЫРБЕКОВА от должности. - Помощники по 3-4 месяца не получают зарплату, а если получают, то не полностью. К тому же с них снимают подохо