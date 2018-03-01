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Социум

Государственную аудиторскую проверку назначили в отношении общества слепых в Уральске

Такое решение вынес судья, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Процесс по иску отдела занятости и социальных программ г.Уральска к филиалу корпоративного фонда «Казахстанского общества слепых» проходит в специализированном межрайонном экономическом суде. Истец настаивает на том, чтобы корпоративный фонд «Орал» был признан недобросовестным поставщиком услуг. Члены казахстанского общества слепых заявляют, что хотят отстранить председателя фонда Мурата КАДЫРБЕКОВА от должности. - Помощники по 3-4 месяца не получают зарплату, а если получают, то не полностью. К тому же с них снимают подохо
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Государственную аудиторскую проверку назначили в отношении общества слепых в Уральске
Такое решение вынес судья, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Процесс по иску отдела занятости и социальных программ г.Уральска к филиалу корпоративного фонда «Казахстанского общества слепых» проходит в специализированном межрайонном экономическом суде. Истец настаивает на том, чтобы корпоративный фонд «Орал» был признан недобросовестным поставщиком услуг. Члены казахстанского общества слепых заявляют, что хотят отстранить председателя фонда Мурата КАДЫРБЕКОВА от должности. - Помощники по 3-4 месяца не получают зарплату, а если получают, то не полностью. К тому же с них снимают подоходный налог. Из-за этого они не хотят приходить к инвалидам. Зарплата и без того маленькая, так ее еще и не выплачивают. Мы неоднократно обращались в акимат и прокуратуру, но безрезультатно, - отметил член филиала КОС Дат КАПАЕВ. В суде стало известно, что конкурс на услуги индивидуальных помощников для незрячих корпоративный фонд «КОС» выигрывает пять лет подряд. И проблема повторяется из года в год. - Председатель корпоративного фонда «КОС» Мурат КАДЫРБЕКОВ грубо ведет себя по отношению к рядовым членам, - говорит инвалид первой группы Есенгали УТЕГЕНОВ. Судья заявил, что в отношении корпоративного фонда «КОС» будет проведена государственная аудиторская проверка. После этого процесс будет продолжен. Напомним, исковое заявление в специализированный экономический суд подал «Отдел занятости и социальных программ города Уральск» на корпоративный фонд «Орал» общественного объединения инвалидов с поражением органов зрения. Они просят, чтобы ответчики выплатили зарплату индивидуальным помощникам.
Руслан АЛИМОВ

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