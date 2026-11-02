Готовили госпереворот: 10 подозреваемых задержали в Атырау

Некоторые задержанные ранее были судимы за террористические и другие уголовные преступления.

30 октября 2026 года в Атырау сотрудники КНБ и прокуратуры задержали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства. Задержанные подозреваются в создании и участии в экстремистской группе, пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.

- По версии следствия, члены преступной группы преследовали цель по насильственному изменению основ конституционного строя в западном регионе Казахстана, - говорится в сообщении.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, наркотики, религиозную атрибутику, литературу и другие вещественные доказательства. Вместе с тем выяснилось, что задержанные обучали детей и подростков в трех подпольных учебных центрах.

Как сообщили в Генпрокуратуре, некоторые задержанные ранее были судимы за террористические и другие уголовные преступления.

Другие подробности дела не разглашаются.

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https://www.gov.kz/org/knb/press/news/details/1321866?lang=ru