В Мангистау вспыхнул крупный пожар на территории завода

На территории молочного завода в промышленной зоне Жанаозена произошёл крупный пожар - загорелась крыша отдельно стоящего гаражного комплекса из пяти боксов. Об этом сообщили в МЧС РК.

Огонь быстро распространился, однако прибывшие на место огнеборцы действовали оперативно. Из пылающего помещения удалось вовремя вывезти технику.

Фото: МЧС РК

- В ходе тушения пожара спасатели оперативно эвакуировали из гаража легковой автомобиль, предотвратив его повреждение огнем. Пожар ликвидирован на общей площади 150 квадратных метров, - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в ведомстве, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают точную причину возгорания.

В МЧС также напомнили о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности и призвали граждан своевременно принимать меры по предупреждению пожаров.

