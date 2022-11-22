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Бизнес-новости

Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!

Здесь вы найдёте всё для новогодних праздников – от ёлок до украшений и гирлянд. Приближаются всеми любимые новогодние праздники, и пора бы уже задуматься о подготовке к ним. Не стоит откладывать все приятные хлопоты на последние дни уходящего года и заранее подготовиться к встрече нового. А поможет вам в этом магазин «Электрокомплект», который ежегодно радует своих покупателей широким ассортиментом товаров. Самое главное украшение новогодних праздников – это, конечно же, ёлка. Вы будете удивлены разнообразием этих красавиц в магазине «Электрокомплект». Кстати, искусственные ёлки намного практ
gorod
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
 Здесь вы найдёте всё для новогодних праздников – от ёлок до украшений и гирлянд.
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Приближаются всеми любимые новогодние праздники, и пора бы уже задуматься о подготовке к ним. Не стоит откладывать все приятные хлопоты на последние дни уходящего года и заранее подготовиться к встрече нового. А поможет вам в этом магазин «Электрокомплект», который ежегодно радует своих покупателей широким ассортиментом товаров.
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Самое главное украшение новогодних праздников – это, конечно же, ёлка. Вы будете удивлены разнообразием этих красавиц в магазине «Электрокомплект». Кстати, искусственные ёлки намного практичнее и экономичнее «живых», ведь вам не придётся покупать их каждый год. Да и рубить деревья не гуманно. Как говорится «В лесу родилась ёлочка, пусть там она растёт». А в магазине «Электрокомплект» вам предложат широченный ассортимент ёлок на любой вкус и кошелёк, и вид: классические зелёные, с инеем, со снежком, с готовыми украшениями… В общем, приходите и убедитесь сами.
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Выбрав для себя новогоднюю красавицу, вы сможете, не выходя из магазина, подобрать для неё и наряд. Игрушки, мишура, гирлянды, звёздочки, различные фигурки придутся по вкусу даже самому капризному покупателю.
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Аксессуары в виде фигур Деда Мороза, Санта Клауса, оленей с санями, различные композиции из сказочных героев непременно дополнят вашу праздничную атмосферу. Не забудьте про символ будущего года – милого зайку, который непременно принесет вам удачу в 2023 году.
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Разнообразие гирлянд также не оставит вас равнодушным и вы обязательно подберёте для себя нужный атрибут, которым сможете украсить ёлку, стену, комнату и двор.
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
И, конечно же, не забудьте про подарки к новому году для своих близких и родных. В магазине «Электрокомплект» вы найдёте сувениры, памятные презенты и полезные штучки, которые непременно обрадуют не только детей, но и взрослых.
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Вы найдёте не только новогодние товары, но и товары, необходимые в повседневной жизни. Это и сантехника, камины, всё для отопления и водоснабжения, электротовары, инструменты и всё, что нужно для комфортного ремонта.
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Готовимся к Новому году вместе с магазином «Электрокомплект»!
Всегда приветливые продавцы помогут вам определиться с выбором и подобрать то, что нужно именно вам. Клиентам здесь также предложат услугу доставки до дома. А ещё покупки можно совершать как за наличный расчёт, так и за безналичный. Также действует система рассрочки с помощью Kaspi Red и в кредит. Мы ждем вас по адресу: Уральск улица Шубина, 2/4. Телефон: +7 (7112) 21-49-82, 21-22-67. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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