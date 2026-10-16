GPS-браслет отправит актюбинца обратно в колонию

Чтобы лучше контролировать тех, кто состоит на учете в полиции, в Актобе активно используют электронные GPS-браслеты. Сейчас такие устройства надеты на подучетных лиц - они позволяют дистанционно отслеживать их передвижения и вовремя замечать любые нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

- Технологии действительно помогают: с начала года электронные браслеты помогли выявить больше тридцати правонарушений, на каждое из которых полиция отреагировала. Кроме того, благодаря усиленному контролю шестерым ранее судимым гражданам продлили срок административного надзора, - пояснили в ведомстве.

Один из ярких примеров - история условно-досрочно освобожденного мужчины, который был склонен к правонарушениям.

- Браслет ему надели 5 сентября. Уже 24 сентября система показала, что он ушел из дома по другому адресу, нарушив запреты суда. Участковый инспектор, который регулярно проверял подучетного, сразу же его задержал. Сейчас решается вопрос о том, чтобы вернуть мужчину обратно в колонию, - рассказали в пресс-службе.

Всего же с начала года за нарушения правил надзора к ответственности по статье 480 КоАП РК в регионе привлекли 139 человек.