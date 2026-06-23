Град, грозы и пыльные бури ждут жителей Западного Казахстана 24 июня

Ожидаются сильные осадки и шквалистый ветер, при этом в большинстве районов все еще действует высокая пожарная опасность.

Завтра, 24 июня, в Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют дожди и грозы, которые начнутся ночью и продолжатся в течение дня. Ожидается северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с, а на юге региона сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске столбики термометров ночью покажут +15...+17 °C, днем воздух прогреется до +25...+30 °C.

В Атырауской области ожидается ухудшение погоды: пройдут дожди с грозами, а порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 м/с. В Атырау также прогнозируют небольшой дождь, грозу и ветер до 15-18 м/с. По всей области сохраняется высокая пожарная опасность; температура воздуха ночью составит +21...+23 °C, днем - до +31...+33 °C.

В Мангистауской области днем синоптики обещают дожди с грозами и сильный ветер до 15-20 м/с, местами возможна пыльная буря. В Актау погода будет спокойнее - без осадков, ночью +19...+21 °C, днем +25...+27 °C. В регионе также по-прежнему действует предупреждение о высокой пожарной опасности.

В Актюбинской области ожидаются самые сложные метеоусловия: по региону пройдут дожди с грозами, сильным ветром до 15-20 м/с, местами возможны град и шквал. В Актобе 24 июня временами будет идти дождь с грозой, днем синоптики предупреждают о шквале и граде (порывы ветра до 15-18 м/с). Ночью в городе будет прохладно - около +13...+15 °C, днем ожидается +23...+25 °C.

