График работы прививочных пунктов продлили в Атырауской области

Теперь прививки от COVID-19 будут делать до 21.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, теперь получить вакцину от коронавирусной инфекции жители региона могут с 9.00 до 21.00. Руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев отметил, что сейчас в области усилили работу по вакцинации местных жителей, тем более что число желающих получить прививку с каждым днем растет. - Как вам известно, в регион привезли 17 000 доз российской вакцины "Спутник V", а также 2 000 доз казахстанской вакцин