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Социум

График работы прививочных пунктов продлили в Атырауской области

Теперь прививки от COVID-19 будут делать до 21.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, теперь получить вакцину от коронавирусной инфекции жители региона могут с 9.00 до 21.00. Руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев отметил, что сейчас в области усилили работу по вакцинации местных жителей, тем более что число желающих получить прививку с каждым днем растет. - Как вам известно, в регион привезли 17 000 доз российской вакцины "Спутник V", а также 2 000 доз казахстанской вакцин
Кристина Кобина
График работы прививочных пунктов продлили в Атырауской области
Теперь прививки от COVID-19 будут делать до 21.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
График работы прививочных пунктов продлили в Атырауской области
График работы прививочных пунктов продлили в Атырауской области
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, теперь получить вакцину от коронавирусной инфекции жители региона могут с 9.00 до 21.00. Руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев отметил, что сейчас в области усилили работу по вакцинации местных жителей, тем более что число желающих получить прививку с каждым днем растет. - Как вам известно, в регион привезли 17 000 доз российской вакцины "Спутник V", а также 2 000 доз казахстанской вакцины "QazCovid-in", - заключил Асхан Байдувалиев. Стоит отметить, что в регионе функционируют 25 прививочных пунктов: 15 в городе Атырау, 8 в районах области, 2 на Тенгизском месторождении, а также 2 передвижных пункта. В ближайшее время планируется открыть пункты вакцинации в крупных торговых центрах города Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения Атырауской области 
Вакцинация covid-19

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