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Социум

График работы ЦОНов и СпецЦОНов в праздничные дни

ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 16 декабря.
Арайлым Усербаева
График работы ЦОНов и СпецЦОНов в праздничные дни

В Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщили, что в День Независимости центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в понедельник, 16 декабря. При этом, суббота, 14 декабря, является рабочим днем для дежурных центров. Услуги можно будет получить с 9:00 до 13:00.

Уже во вторник, 17 декабря, ЦОНы и спецЦОНы страны будут принимать граждан по обычному графику.

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Напомним, что Центры обслуживания населения в будние дни работают с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00, в субботу – до 13:00. Дежурные спецЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу до 18.00, а выдача готовых документов осуществляется до 20.00, в субботу – до 13.00.

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