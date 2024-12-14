График работы ЦОНов и СпецЦОНов в праздничные дни

В Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщили, что в День Независимости центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в понедельник, 16 декабря. При этом, суббота, 14 декабря, является рабочим днем для дежурных центров. Услуги можно будет получить с 9:00 до 13:00.

Уже во вторник, 17 декабря, ЦОНы и спецЦОНы страны будут принимать граждан по обычному графику.

Напомним, что Центры обслуживания населения в будние дни работают с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00, в субботу – до 13:00. Дежурные спецЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу до 18.00, а выдача готовых документов осуществляется до 20.00, в субботу – до 13.00.