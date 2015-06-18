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Социум

«Гражданский альянс» собирает мнения о журналистике в ЗКО

Иллюстративное фото с сайта sevryuginairina.ru Обмен мнениями и опытом среди журналистов позволит проанализировать перспективу развития СМИ в регионе, считают в неправительственной организации. Как сообщили в общественном объединении "Гражданский альянс", в преддверии Форума журналистов ЗКО, который, как правило, проходит в канун Дня журналистики, местное журналистское сообщество могло бы обменяться мнениями и опытом, обсудить актуальные темы, касающихся развития СМИ в регионе. Для форума уже предложено несколько тем, среди них "Содействие СМИ в формировании антикоррупционного мышления населен
Дана Рахметова
«Гражданский альянс» собирает мнения о журналистике в ЗКО
Иллюстративное фото с сайта sevryuginairina.ru
Иллюстративное фото с сайта sevryuginairina.ru
 Иллюстративное фото с сайта sevryuginairina.ru Обмен мнениями и опытом среди журналистов позволит проанализировать перспективу развития СМИ в регионе, считают в неправительственной организации. Как сообщили в общественном объединении "Гражданский альянс", в преддверии Форума журналистов ЗКО, который, как правило, проходит в канун Дня журналистики, местное журналистское сообщество могло бы обменяться мнениями и опытом, обсудить актуальные темы, касающихся развития СМИ в регионе. Для форума уже предложено несколько тем, среди них "Содействие СМИ в формировании антикоррупционного мышления населения ЗКО", где журналисты смогут поделиться своим видением формирования информационного потока и обозначить потребности для решения этой задачи, "Развитие контента СМИ", где представители СМИ смогут поделиться мнением: как в ЗКО формировать качественный контент и какие барьеры необходимо для этого преодолеть. Еще одна тема "Кадровый потенциал СМИ" и "Гражданский альянс" предлагает в данной теме выразить свое мнение по укреплению кадрового потенциала СМИ в ЗКО, а также обменяться опытом по привлечению специалистов в свои редакции. Свои предложения по налаживанию механизмов взаимодействия журналисты смогут в теме "Взаимодействие СМИ с государством, НПО и бизнесом". Свои мнения вы можете оставить на сайте smizko.forum.com.kz.
журналисты Обмен

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