«Гражданский альянс» собирает мнения о журналистике в ЗКО

Иллюстративное фото с сайта sevryuginairina.ru Обмен мнениями и опытом среди журналистов позволит проанализировать перспективу развития СМИ в регионе, считают в неправительственной организации. Как сообщили в общественном объединении "Гражданский альянс", в преддверии Форума журналистов ЗКО, который, как правило, проходит в канун Дня журналистики, местное журналистское сообщество могло бы обменяться мнениями и опытом, обсудить актуальные темы, касающихся развития СМИ в регионе. Для форума уже предложено несколько тем, среди них "Содействие СМИ в формировании антикоррупционного мышления населен