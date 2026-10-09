Грипп и коронавирус: чем болеют казахстанцы этой осенью

Также с начала осени зарегистрировано 760 182 случаев ОРВИ.

В Казахстане зафиксированы первые случаи сезонного гриппа, хотя общая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями пошла на спад. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По данным эпидемиологического мониторинга, три случая гриппа зарегистрировали в Астане, еще два - в Мангистауской области. Всего специалисты исследовали 834 лабораторных образца биоматериала. В пяти из них подтвердился сезонный грипп A(H1N1)pdm09, который также известен как свиной.

При этом ситуация с ОРВИ за последнюю неделю улучшилась: число заболевших снизилось на 10,2 процента. За этот период в стране зафиксировали 127 266 случаев ОРВИ, тогда как неделей ранее показатель составлял 140 273. С начала осени этот показатель достиг 760 182 случаев.

Лабораторный мониторинг показывает, что помимо гриппа в республике активны и другие респираторные инфекции. Специалисты выявили:

68 случаев риновирусной инфекции;

47 случаев сезонного коронавируса;

50 - бокавирусной инфекции;

32 - парагриппа;

27 - аденовирусной инфекции;

два случая респираторно-синцитиальной инфекции;

один случай метапневмовирусной инфекции.

На фоне начала сезона простуд в стране продолжается активная вакцинация против гриппа. По состоянию на 7 октября прививку уже получили 240 375 человек.

В первую очередь бесплатную вакцинацию проводят среди групп риска, куда входят медицинские работники, беременные женщины, дети на диспансерном учете, воспитанники детских домов и персонал медико-социальных учреждений.

Чтобы обезопасить себя и близких, специалисты рекомендуют не забывать про базовые правила профилактики: почаще мыть руки, проветривать комнаты и минимизировать контакты с заболевшими. Если появились температура, кашель или боль в горле, лучше остаться дома и обратиться к врачу, не прибегая к самолечению.

В Минздраве добавляют, что эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле, а профилактические меры продолжаются по всей стране.