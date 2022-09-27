По данным «Казгидромета», 28 сентября на севере и западе ЗКО ожидаются гроза и усилие ветра до 20 метров в секунду. Гроза ожидается в ЗКО 23 сентября На севере, востоке и в центре РК пройдут осадки.
  • В Уральске синоптики прогнозируют грозу. В дневное время температура воздуха составит +15..+17 градусов, ночью похолодает до +8..+10. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +23..+25 градусов, ночью +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау будет облачно. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +16..+18 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
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