По данным «Казгидромета», 24 сентября на западе и севере ЗКО ожидаются гроза и усиление ветра до 15 - 20 метров в секунду. В Уральске также прогнозируют грозу. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО По республике ожидается усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +21..+23 градусов, ночью похолодает до +13..+15. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +27..+29 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +29..+31 градусов. Ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет облачно. Днём столбики термометра покажут +27..+29 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
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