Грозились ввести инъекцию с героином: мужчину похитили в Алматы
Похитители требовали 200 тысяч долларов, передаёт Polisia.kz.
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40-летнего жителя мегаполиса похитили с территории ЖК в Алмалинском районе. Полицию вызвала супруга мужчины. Личности похитителей установили быстро и даже выяснили, что мужчину держат на одном из складов в Турксибском районе.
- Задержаны четверо, ранее судимых за вымогательство и хулиганство. Похищенный благополучно освобождён. Он был сильно избит, ему понадобилась медицинская помощь. По словам потерпевшего, незнакомые требовали за его освобождение 200 тысяч долларов (почти 95 млн тенге), в противном случае грозились ввести ему инъекцию с героином, – рассказали в полиции.
Подозреваемые взяты под стражу, ведётся следствие.