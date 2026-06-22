Грозы, град и пыльные бури: прогноз погоды на западе Казахстана на 23 июня

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 23 июня, в Западно-Казахстанской области пройдут дожди с грозами, шквалом и градом, а ветер усилится до 15-20 м/с. На юге региона сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске ночная гроза сменится ветреным днем с порывами до 20 м/с, при этом температура воздуха составит от +13…+15 °C ночью до +25…+27 °C в дневные часы.

В Атырауской области также пройдут небольшие грозовые дожди, а порывы ветра достигнут 15-20 м/с на фоне высокой пожарной опасности. В Атырау существенных осадков не предвидится, однако в дневное время поднимется ветер с порывами до 15-18 м/с. Столбики термометров покажут около +18…+20 °C ночью и до +28…+30 °C днем.

Жителей Мангистауской области предупреждают о сильной пыльной буре и ветре до 15-20 м/с, при этом ночью на севере и в центре региона возможен небольшой дождь с грозой. В Актау сохранится высокая пожарная опасность без осадков, а температура будет держаться в пределах +19…+21 °C в ночное время и +25…+27 °C днем.

В Актюбинской области синоптики обещают дожди, грозы и усиление ветра с дневными порывами до 15-18 м/с. В Актобе погода окажется самой прохладной на западе страны - температура опустится до +13…+15 °C в ночное время, а днем столбики термометров поднимутся всего до +21…+23 °C.