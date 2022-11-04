Грузчик аэропорта Актау обворовал пассажиров

Он вытащил из багажа украшения почти на миллион тенге, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Двух пассажиров обокрали в аэропорту Актау. Так, 41-летняя пассажир рейса сообщением Актау – Анталия обнаружила кражу золотых изделий (обручальные кольца, серьги, браслет и цепочка), находившихся в своём багаже. А 42-летняя жительница Алматы по прилету из Актау обнаружила отсутствие золотых изделий (серьги и кольцо из жёлтого и белого золота с бриллиантами) в багаже. Общая сумма ущерба составила 930 000 тенге. Подозреваемого вскоре установили - это 30-летний грузчик аэропорта, житель