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Социум

Грузчик аэропорта Актау обворовал пассажиров

Он вытащил из багажа украшения почти на миллион тенге, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Двух пассажиров обокрали в аэропорту Актау. Так, 41-летняя пассажир рейса сообщением Актау – Анталия обнаружила кражу золотых изделий (обручальные кольца, серьги, браслет и цепочка), находившихся в своём багаже. А 42-летняя жительница Алматы по прилету из Актау обнаружила отсутствие золотых изделий (серьги и кольцо из жёлтого и белого золота с бриллиантами) в багаже. Общая сумма ущерба составила 930 000 тенге. Подозреваемого вскоре установили - это 30-летний грузчик аэропорта, житель
Дана Рахметова
Грузчик аэропорта Актау обворовал пассажиров
Он вытащил из багажа украшения почти на миллион тенге, передаёт Polisia.kz.
Детские игрушки, мужские тапочки и елочные гирлянды украли из дома в Уральске (фото)
Детские игрушки, мужские тапочки и елочные гирлянды украли из дома в Уральске (фото)
Иллюстративное фото из архива "МГ" Двух пассажиров обокрали в аэропорту Актау. Так, 41-летняя пассажир рейса сообщением Актау – Анталия обнаружила кражу золотых изделий (обручальные кольца, серьги, браслет и цепочка), находившихся в своём багаже. А 42-летняя жительница Алматы по прилету из Актау обнаружила отсутствие золотых изделий (серьги и кольцо из жёлтого и белого золота с бриллиантами) в багаже. Общая сумма ущерба составила 930 000 тенге. Подозреваемого вскоре установили - это 30-летний грузчик аэропорта, житель Мангистауской области. Он уже дал признательные показания. Следствие продолжается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
кража Актау

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