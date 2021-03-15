Груженая пластиковой посудой фура сгорела в ЗКО (фото)

Большегруз сгорел на автодороге Самара-Шымкент 14 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, вызов о том, что горит фура, поступил на пульт пожарных 14 марта в 08.53. - Фура горела на автодороге Самара-Шымкент, недалеко от поселка Барбастау Теректинского района. Большегруз марки "Мерседес" был гружен одноразовой пластиковой посудой, - отметили в пресс-службе ведомства. К слову, пожар был ликвидирован в 10.00 службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется. Мы дорожим каждым нашим подпи