Симптомы Первые признаки болезни - это припухлость, которая вскоре превращается в пузырьки. Болезненность становится более выраженной, при этом может наблюдаться увеличение лимфатических узлов. Самая распространенная форма проявления вируса - это губной герпес. Чем лечить? Губы с пузырьками - не самое приятное зрелище. Что же делать? Идем в аптеку. На ранней стадии заболевания, когда еще нет внешних проявлений, но уже есть зуд, можно пользоваться противогерпетическими препаратами, например «Ацикловиром», «Зовираксом», «Герпевиром» - пусть врач поможет вам выбрать препарат для лечения герпеса. Кроме того, очень результативно лечение эфирными маслами бергамота, эвкалипта, лаванды - этими маслами можно смочить кусочек ваты и периодически смазывать пузырьки. Чего нельзя делать? Помните, никогда не отдирайте образовавшуюся корочку - в открытые ранки может попасть вторичная инфекция, болезнь затянется, возможно, появятся новые пузырьки. Народные рецепты Можно воспользоваться методами народной медицины - подсушить высыпания на губах кашицей из чеснока и меда, если не боитесь отпугнуть окружающих. Герпес очень заразен. Обязательно мойте руки дезинфицирующим раствором или мылом после прикосновения к губам, никогда не прикасайтесь к глазам, если только что расчесали пузырьки. Заботьтесь о своем иммунитете. Введите в рацион большое количество сырых овощей и йогуртов. При часто повторяющемся герпесе, проверьте щитовидную железу. Источник: mgido.ru