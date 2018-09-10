Агитационная работа с молодежью началась в конца сентября и продлилась почти весь октябрь. За это время студентам рассказали о вреде курения, а также наглядно продемонстрировали сколько никотина остается в легких, после выкуривания всего одной сигареты. Для этого была использована «курящая кукла» Сью. Такие наглядные эксперименты сотрудники ЗОЖ проводили прямо на улице. - Очень интересно было видеть, как сигарету выкуривала кукла, а в прозрачной трубке, которые представляли как бы легкие оседала коричневая смола, - говорит студентка Айнур МУКАШЕВА. – Иногда мы с девчонками курим вечером на лавочке, но после такого зрелища, что-то страшновато сигарету даже брать в руки. В арсенале психолога центра ЗОЖ были и «пьяные» очки, в которых все плывет перед глазами как при опьянении средней тяжести, и макет «почерневших зубов курильщика». - Многие ребята признаются, что начинают курить из-за любопытства, - говорит психолог центра ЗОЖ Зауреш КАРИМОВА. – Согласно статистики каждый третий подросток впервые попробовал сигарету в возрасте 10 лет. При этом подростки наносят сильнейший удар по своей нервной системе, становятся раздражительными, трудноуправляемыми. Чтобы уберечь детей от таких «экспериментов», мы проводим несколько раз в год антитабачные компании среди школьников и студентов. Такая наглядная агитация работает лучше, чем видеоролики и лекции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.