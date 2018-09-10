- Здравствуйте. У меня проблема, с которой не могу справиться. Моему сыну Сергею недавно исполнилось 15 лет. Он познакомился с девушкой, но домой ее не приводит и не знакомит. А недавно проколол оба уха и вставил серьги. И все без моего разрешения, не посоветовавшись. Я долго с ним говорила, поинтересовалась, почему два уха, как девушка, а он ответил, что сейчас такая мода, что у многих его друзей так, и снимать серьги отказывается. Как мне поступить в таком случае, продолжать настаивать, чтобы он снял серьги или переждать это время? Может у него вовсе не девушка, а друг появился? - Евгения ПИЯНСИНА

- Здравствуйте, Евгения! Думаю, что вам стоит успокоиться и не накалять ваши отношения с сыном. В переходном возрасте подобные действия вполне нормальны. И ваше неприятие может лишь усугубить положение. Посудите сами, чего вы добьетесь, настаивая снять сережки? Даже если снимет по родительскому настоянию, то, как он к этому отнесется и что будет в связи с этим думать о вас? Не отдалит ли это вас друг от друга? Если боитесь, что может быть тяга к нетрадиционной ориентации - то неужели думаете, что сняв сережки, сможете решить эту проблему? Вот, вы говорите, что он не посоветовался с вами. А если бы посоветовался, неужели разрешили бы? Ведь для вас это нечто из ряда вон выходящее и воспринимается как нечто негативное, и ваш сын наверняка это понимает. В переходном возрасте очень хочется почувствовать себя уже взрослым, принимающим решения самостоятельно, без контроля со стороны взрослых. Если вы хотите получить от ребенка открытость, то имеет смысл подумать о том, что ребенок чем-то делиться с вами боится, боясь получить осуждение. Вам следовало подойти к этому разговору немного по-другому. Например, сказать: «Ой, сынок, какие у тебя сережки красивые. И их целых две. Интересно, а почему две решил себе взять, обычно мальчишки одну вставляют». Ваше внимание, интерес, подчеркивание предоставления свободы в принятии решения явно слышится в этом диалоге, не так ли? Возьмите себе на заметку, что в большинстве случаев подобным образом построенные беседы помогают укрепить взаимоотношения, доверие друг к другу, и тогда ребенок сам хочет, а главное - не боится открыться родителю. Попробуйте дать сыну немного самостоятельности и если вас что-то беспокоит, что говорите об этом без нажима и неприятия. Думаю, что в скором времени, ваш сын сам поймет, что серьги это не его принт и снимет, - ответил на вопрос психолог Ирина ШИФМАН.