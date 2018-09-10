Проблемы с бессонницей чаще возникают из-за невозможности расслабиться, абстрагироваться перед сном от реальностей прошедшего дня и сбросить груз проблем. Несомненно и стрессовые состояния оказывают отрицательное влияние на сон. Также болезни, разнообразные недомогания часто вызывают бессонницу. Употребление энергетических напитков, гормональных лекарств, способствуют появлению подобных проблем. Нельзя забывать, что укладываться спать с полным желудком вредно не только для фигуры, но и для хорошего сна, так как кровеносная система и желудок вынуждены работать во время глубокой фазы сна.Масло сандала. Примите на ночь приятную ванну с маслом сандала или просто-напросто накапайте эфирное масло на подушку. Акупрессура. Массируйте точку, расположенную в середине пятки, на дистанции 1 см от её края. Физическое напряжение. Попробуйте сильно напрячь все мускулы тела: руки сожмите в кулаки, напрягите ноги, стопы и пресс, почувствуйте максимальное физическое напряжение. Продержитесь так приблизительно 15-20 секунд, затем расслабьтесь. Если требуется, повторите. Такое напряжение - расслабление переключает организм с тяжелых раздумий и успокаивает его. Чтобы предотвратить бессонницу, соблюдайте следующие обычные правила: - ложитесь спать и вставайте в одно и то же время; - спите на комфортной постели, в затемнённом помещении; - не устраивайте себе периодов короткого сна в течение дня; - не занимайтесь перед сном сложной умственной деятельностью; - никакого алкоголя, никаких сигарет и других стимулирующих средств. Источник: www.esma.ru