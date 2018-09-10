- В мире насчитывается около 200 разновидностей острых респираторных вирусных инфекций, которые в редких случаях вызывают осложнения, - рассказывает Александра Федоровна. - ОРВИ приносят множество неудобств, однако они не могут сравниться по симптомам с гриппом. В любом случае выяснить степень риска очень просто: сдайте анализ крови, и вы будете точно знать, какой вирус атаковал ваш организм.- Грипп приходит неожиданно и в считанные часы полностью захватывает ваш организм. При гриппе резко повышается температура, начинается ломота во всем организме, а также мучают головные и мышечные боли. Впервые сутки заболевания гриппом вы защищены от насморка, что свойственно только данному вирусу. Наиболее активная фаза гриппа приходится на третий-пятый день заболевания, а окончательное выздоровление приходится на 8-10 день. Учитывая, что инфекция гриппа поражает сосуды, именно по этой причине возможны кровоизлияния: дёсенные и носовые. После перенесенного гриппа вы можете подхватить другое заболевание в течение последующих 3-х недель, такие заболевания чаще всего протекают очень болезненно и могут закончиться летальным исходом. Признаки острых респираторных вирусных инфекций проступают постепенно, и чаще всего начинается с утомляемости и внешнего проявления вируса, например, насморка. На следующий день после активации заболевания проступает суховатый кашель, который со временем трансформируется в отхаркивающий. После перенесенного ОРВИ вы также можете подхватить другое заболевание в течение последующих 3-х недель, но в отличие от состояния после гриппа – они будут проходить в более лёгкой форме. Особенно тяжело вирусные заболевания проходят у маленьких детей и пожилых людей, у так называемой группы риска. Сильная интоксикация может привести к нежелательным последствиям, уровень смертности, например, от гриппа составляет 0,2% по всему миру.- Если вы или ваши близкие заболели гриппом, то вам предписан строгий постельный режим и обильное питье. Для понижения температуры принимайте жаропонижающие, антибиотики и противовирусные препараты: колдрекс, терафлю. А также желательно принимать поливитамины и аскорбиновую кислоту, и препараты, поддерживающие иммунитет: интерферон, афлубин, имунал. Для лечения ОРВИ также предписаны жаропонижающие препараты, а также лекарство от кашля и для выведения мокроты, противовоспалительные, противоотечные, сосудосуживающие препараты и соляные растворы для носа, поливитамины, аскорбиновая кислота, препараты, поддерживающие иммунитет: интерферон, афлубин, имунал. Не забывайте про обильное питье. И в завершении хотелось бы отметить, что любое вирусное заболевание, перенесённое «на ногах», может плохо отразиться на вашем здоровье в будущем. В любом случае при первых признаках заболевания постарайтесь показаться врачу, сдать все необходимые анализы и получить рекомендации специалиста относительно стратегии лечения. Помните о том, что любое самолечение может привести к нежелательным последствиям и осложнениям.Убивает вирусы и микробы, предотвращает повторное заболевание: - смешайте измельченный чеснок и лук в равных частях, положите на тарелку и поставьте в комнате.- приготовьте отвар клюквы. Возьмите из расчета на 1 стакан ягод 3 стакана воды, и шиповника, на 1 стакан шиповника 1 л воды. Смешайте. В 1/2 отвара добавьте 1 ч. ложку меда. Выпейте его теплым и укройтесь одеялом.- измельчите мякоть 1 ломтика лимона и смешайте с 2 ч. ложками сахара. Съешьте, запивая теплым чаем. Общеукрепляющее средство: - 2 столовые ложки почек сосны залейте 1 л кипятка и варите на водяной бане 30-35 мин. Затем еще 30 мин. настаивайте отвар, процедите, принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день.