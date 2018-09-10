Сотрудники криминальной полиции проводят поисковые мероприятия, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мейиржан и Мейрхан Караковы Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, управлением криминальной полиции разыскиваются без вести пропавшие Караков Мейрхан Бакбергенович 1972 года рождения и Караков Мейиржан Бакбергенович 1976 года рождения, которые 31 августа выехали из дома на автомашине «УАЗ» в направлении г. Шалкар и до настоящего времени не вернулись. - В данное время проводятся поисковые мероприятия и заведены розыскные дела. Ориентированы участковые инспекторы полиции в сельских округах. Лиц, что-либо знающих о местонахождении без вести пропавших, просим звонить по телефонам: 8-(7132) 99-69-25, 99-68-02 (деж.часть Заречного ОП г. Актобе), 102 и 98-45-44 (ЦОУ УВД г.Актобе) и 98-00-77,98-77-00 (отдел розыска УКП ДВД), - сообщили в пресс-службе. Напомним, в редакцию "МГ" обратились родственники Мейиржана и Мейрхана Караковых и сообщили о том, что 1 сентября братья, а также еще один родственник Алимжан Есбосын выехали в сторону Шалкара в поисках табуна лошадей.  Также, по словам родных, вместе с братьями на поиски лошадей выехали еще трое мужчин, которые пообещали показать, где находится пропавший табун. С 1 сентября телефон Караковых отключен и вестей от них нет. Азамат АКЫЛ  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.