Как стало известно, "Лексус" двигался в сторону ул. Айтиева и врезался в "ВАЗ - 2114". Из-за столкновения у "ВАЗа" помята задняя часть, а у иномарки поврежден бампер. Стоит отметить, что в автомобиле "ВАЗ-2114" помимо водителя были пассажир с ребенком. Никто из них серьезно не пострадал.