Иллюстративное фото По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана группа лиц, пытавшихся похитить чугунные ограждения на городском кладбище. - Двое из задержанных признались также и в ранее совершенных хищениях чугунных изделий с мест захоронения и рассказали, что сдавали их в пункт приема металлолома, - рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области. Кроме того, полицейские установили, что у хозяина пункта приема соответствующие документы на занятие данным видом предпринимательской деятельности отсутствовали. Материалы по данному факту для проверки и принятия мер по компетенции переданы в Департамент госдоходов по Атырауской области. - В настоящее время управлением внутренних дел г. Атырау ведутся досудебные расследования по 7 заявлениям физических лиц по фактам краж чугунных ограждений с городского кладбища. Также ежедневно ведется усиленное патрулирование прилегающей территории к городскому кладбищу, - уточнили в пресс-службе ДВД. Ерлан ОМАРОВ