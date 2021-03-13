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Социум

Гуляний на Масленицу в Атырау в этом году не будет

Об этом сообщил председатель русского этнокультурного объединения "Былина" Андрей Кораблев. Иллюстративное фото из архива "МГ" - К сожалению, в этом году праздник Масленицу мы не сможем отпраздновать так, как это было всегда, - отметил Андрей Кораблев, имея в виду угощение блинами, песни и пляски по традиции в ретро-парке, на улице. Санврач Атырау Гайнеденов дал разъяснение в связи с вышедшим постановлением санврача Атырауской области от 7 марта «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Атырауской области №3 от 10.2.2021 г. «Об ограничительных карантинны
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Гуляний на Масленицу в Атырау в этом году не будет
Об этом сообщил председатель русского этнокультурного объединения "Былина" Андрей Кораблев.
Уральцы проводили зиму
Уральцы проводили зиму
Иллюстративное фото из архива "МГ" - К сожалению, в этом году праздник Масленицу мы не сможем отпраздновать так, как это было всегда, - отметил Андрей Кораблев, имея в виду угощение блинами, песни и пляски по традиции в ретро-парке, на улице. Санврач Атырау Гайнеденов дал разъяснение в связи с вышедшим постановлением санврача Атырауской области от 7 марта «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Атырауской области №3 от 10.2.2021 г. «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении в Атырауской области». - В нем говорится о запрещении проведения массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых и др.) с массовым скоплением людей, - подчеркнул санврач. Но Масленицу все равно провели на факультете полиязычного образования в Атырауском университете им. Х. Досмухамедова, правда, присутствовали лишь несколько десятков студентов, кстати, отлично знающих традиции этого праздника. Вкусную блинную неделю вот уже который год подряд в Атырау устраивает русское этнокультурное объединение, соблюдая все обряды этого праздника, в том числе и сжигание чучела. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА

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