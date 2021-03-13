Гуляний на Масленицу в Атырау в этом году не будет

Об этом сообщил председатель русского этнокультурного объединения "Былина" Андрей Кораблев. Иллюстративное фото из архива "МГ" - К сожалению, в этом году праздник Масленицу мы не сможем отпраздновать так, как это было всегда, - отметил Андрей Кораблев, имея в виду угощение блинами, песни и пляски по традиции в ретро-парке, на улице. Санврач Атырау Гайнеденов дал разъяснение в связи с вышедшим постановлением санврача Атырауской области от 7 марта «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Атырауской области №3 от 10.2.2021 г. «Об ограничительных карантинны