Дэниэл Гил и Геннадий Головкин. Фото ©HBO Дэниэл Гил и Геннадий Головкин. Источник: HBO Казахстанский боксер одержал победу во всех 31 боях, 28 из которых завершились нокаутом. Ведущий американский спортивный телеканал HBO представил лучшие моменты в карьере казахстанского боксера Геннадия Головкина (31-0, 28 КО), являющегося чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в среднем весе. 32-летний Геннадий Головкин дебютировал на HBO 1 сентября 2012 года в бою против поляка Гжегожа Проксы. Рефери остановил поединок в пятом раунде, когда казахстанец в очередной раз отправил соперника в нокдаун. После этого Головкин (на HBO) поочередно расправился с Габриэлем Росадо (7 раундов), Мэттью Маклином (в 3-м), Кертисом Стивенсом (8), Дэниэлом Гилом (в 3-м) и Марко Антонио Рубио (во 2-м). Причем бой Головкин - Стивенс вошел в тройку самых рейтинговых в 2013 году, а поединок с Гилом - в десятку самых рейтинговых на HBO. Всего на профессиональном ринге Геннадий Головкин провел 31-й бой и во всех одержал победы. Причем в 28 из них и в 18-ти подряд он уходил с ринга досрочно. Казахстанец имеет лучший процент боев, завершившихся досрочно - 90,3 процента, что является лучшим показателем среди действующих чемпионов мира. Следующий бой Головкин проведет 21 февраля в Монако против британца Мартина Мюррея. В прямом эфире его покажет телеканал HBO. В этом поединке казахстанский боксер может повторить достижение легендарного американца Майка Тайсона по количеству нокаутов подряд.   Источник: Vesti.kz  