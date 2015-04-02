HBO рассказала о контроле саентологов над Траволтой и Крузом

Фото: Greg Wood / AFP Документальный фильм кабельной сети HBO «Путь к очищению: Сайентология и тюрьма веры» рассказал о том, как сайентологи контролируют кинозвезд Джона Траволту и Тома Круза. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The Washington Post. В фильме, снятом Алексом Гибни на основе документальной книги Лоуренса Райта, утверждается, что у сайентологов есть компромат на обоих актеров. По словам бывшего участника секты Марти Рэтбена, всех сайентологов заставляют проходить через специальную процедуру, когда им приходится рассказывать о своих самых глубоких переживаниях для того, чтобы