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Шоу-бизнес

HBO рассказала о контроле саентологов над Траволтой и Крузом

Фото: Greg Wood / AFP Документальный фильм кабельной сети HBO «Путь к очищению: Сайентология и тюрьма веры» рассказал о том, как сайентологи контролируют кинозвезд Джона Траволту и Тома Круза. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The Washington Post. В фильме, снятом Алексом Гибни на основе документальной книги Лоуренса Райта, утверждается, что у сайентологов есть компромат на обоих актеров. По словам бывшего участника секты Марти Рэтбена, всех сайентологов заставляют проходить через специальную процедуру, когда им приходится рассказывать о своих самых глубоких переживаниях для того, чтобы
gorod
HBO рассказала о контроле саентологов над Траволтой и Крузом
Фото: Greg Wood / AFP
Фото: Greg Wood / AFP
 Фото: Greg Wood / AFP Документальный фильм кабельной сети HBO «Путь к очищению: Сайентология и тюрьма веры» рассказал о том, как сайентологи контролируют кинозвезд Джона Траволту и Тома Круза. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The Washington Post. В фильме, снятом Алексом Гибни на основе документальной книги Лоуренса Райта, утверждается, что у сайентологов есть компромат на обоих актеров. По словам бывшего участника секты Марти Рэтбена, всех сайентологов заставляют проходить через специальную процедуру, когда им приходится рассказывать о своих самых глубоких переживаниях для того, чтобы очистить душу. Признания записываются на диктофон и камеру. В случае попытки выхода из секты, запись может быть опубликована. С другой стороны, говорит Рэтбен, те, кто остается лоялен секте, получают полную поддержку и защиту этой организации. Так, сайентологи активно помогали Траволте бороться с порочащими репутацию слухами в СМИ. Кроме того, бывший сайентолог Спэнки Тэйлор говорит, что секта дала Траволте заряд уверенности в себе. По ее словам, он боялся, что если он покинет ее, то лишится успеха в карьере. История Тома Круза отличается от его звездного единоверца. Актер дружил с лидером сайентологов Дэвидом Мицкевичем. Однако их отношения испортились после того, как Круз влюбился в Николь Кидман и женился на ней. В секте, как утверждает Рэтбен, невзлюбили актрису, поскольку ее отец — психолог — влиял на Круза. Сектанты постарались разрушить их брак. Мицкевич сумел вбить клин между супругами и настроить приемных детей Круза против Николь. В 2001 году пара рассталась. Когда актер начал жаловаться, что ему не хватает девушки, сайентологи дали задание актрисе Назанин Бониади (известной по сериалу «Как я встретил вашу маму») стать его подругой. Однако их отношения через некоторое время испортились. По словам бывшего сайентолога Пола Хэггиса, за то, что Бониади рассказала своему другу о переживаниях на этот счет, сектанты заставили ее чистить туалеты зубной щеткой. Двухчасовой фильм вышел в эфир 29 марта. HBO наняла 160 адвокатов, когда принимала решение о запуске ленты. Сайентологи обвиняют создателей фильма в лживой пропаганде. Сайентологию как практическое религиозно-философское учение придумал американский писатель Рональд Хаббард в середине ХХ века. Сегодня отделения и филиалы церкви сайентологии работают по всему миру.

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