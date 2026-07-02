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Происшествия

Хирург по ошибке удалил здоровый орган пенсионерке

Әсемай Талғатқызы
Хирург по ошибке удалил здоровый орган пенсионерке
Фото: depositphotos.com

В Великом Новгороде перед судом предстанет хирург областной больницы, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом 1 июля сообщили в следственном управлении СК по Новгородской области, передает МойГород.

По версии следствия, в сентябре 2025 года во время плановой операции пациентке 1940 года рождения врач самостоятельно изменил тактику хирургического вмешательства, не созвав врачебный консилиум.

"Действия привели к удалению здорового органа и развитию у потерпевшей состояния, угрожающего жизни и квалифицируемого как тяжкий вред здоровью", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Следствие завершило расследование и собрало необходимую доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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