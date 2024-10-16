Хищения почти на 44 млн тенге: осудили сотрудника агроуниверситета

Прокуратура города Алматы завершила досудебное расследование по делу о хищении бюджетных средств в Казахском национальном аграрном исследовательском университете.

Прокуратура города Алматы завершила досудебное расследование по делу о хищении бюджетных средств в Казахском национальном аграрном исследовательском университете.

— Ранее была проведена проверка в деятельности университета, где установлено, что в 2020 году университетом заключено три договора о государственных закупках на приобретение семян сахарной кукурузы, минерального удобрения «аммофос» и аммиачной селитры на общую сумму 43,8 млн тенге, - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Как показала проверка, указанные товары не были поставлены, а денежные средства были обналичены. Это привело к серьезным подозрениям в злоупотреблении служебным положением и хищении бюджетных средств.

В результате Медеуский районный суд №2 признал директора учебно-опытного хозяйства «Саймасай» университета виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса. Суд вынес приговор, согласно которому он получил 7 лет лишения свободы условно.

Стоит отметить, что ущерб был возмещен в полном объеме, приговор вступил в законную силу.