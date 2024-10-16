Дефицит бензина наблюдается в ЗКО

По информации заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Беймбета Мусина, в области функционирует 131 АЗС в девяти из которых нет АИ-92. Дефицит связан с плановым ремонтом на АНПЗ, завод закрыт с 1 по 25 октября.

На протяжении нескольких недель автовладельцев области волнует ситуация с сжиженным газом. На газозаправочных станциях часто образовываются очереди, топливо отпускают по талонам. Сегодня, 16 октября, уральцы не смогли заправить еще и АИ-92. На некоторых заправках его просто нет, а у других только один вид.

По информации заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Беймбета Мусина, в области функционирует 131 АЗС, в девяти из которых нет АИ-92. Дефицит связан с плановым ремонтом на Атырауском НПЗ, завод закрыт с 1 по 25 октября.

— Не исключаем рост дефицита, впереди еще 10 дней (плановых работ на АНПЗ). Заправочные станции ищут другие источники откуда можно привезти топливо. На сегодняшний день объем АИ-92 (в области) составляет 3 600 тонн, АИ-95 - около 500 тонн, дизельного топлива - 10 672 тонны, с первого октября по сегодняшний день поставили около 2000 тон газа. Посчитать точное количество потребления бензина в области мы не можем. Цифры зависят от сезона, не всегда на заправках заправляются только жители нашей области. Запастись топливом заранее невозможно, АНПЗ вырабатывает определенное количество нефтепродукта и продает его не только в нашу область. То есть технически они не могут выработать больше топлива. Даже если заправка купит больше бензина, хранить его будет негде, — пояснил Беймбет Мусин.