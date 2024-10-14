Причину дефицита сжиженного газа назвали в управлении энергетики ЗКО

По данным руководителя управления энергетики и ЖКХ Мираса Мулкая, всего в области функционируют 109 АГЗС. Среднее ежемесячное потребление 4000 – 4500 тонн. Планом поставок сжиженного нефтяного газа на 4 квартал для области предусмотрено 11 566 тонн (в том числе: октябрь – 3510 тонн, ноябрь – 4030 тонн, декабрь – 4026 тонн). По состоянию на 14 октября отгрузка ТОО «Жаикмунай» по основному плану поставки на октябрь 2024 года составила 1442 тонн или 41%.

На протяжении нескольких недель автовладельцев области волнует ситуация с сжиженным газом. На газозаправочных станциях часто образовываются очереди, топливо отпускают по талонам.

По данным руководителя управления энергетики и ЖКХ Мираса Мулкая, всего в области функционируют 109 АГЗС. Среднее ежемесячное потребление 4000 – 4500 тонн.

Планом поставок сжиженного нефтяного газа на 4 квартал для области предусмотрено 11 566 тонн (в том числе: октябрь – 3510 тонн, ноябрь – 4030 тонн, декабрь – 4026 тонн). По состоянию на 14 октября отгрузка ТОО «Жаикмунай» по основному плану поставки на октябрь 2024 года составила 1442 тонн или 41%.

Отметим, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод с 1 по 25 октября остановился на плановый ремонт. По этой причине регионы отгружающие сжиженный газ с этого завода перенаправлены на другие нефтеперерабатывающие заводы страны.

Таким образом часть объема для субъектов Атырауской области отгружается с ТОО «Жаикмунай», для Атырау предусмотрено – 2490 тонн. Суточная отгрузка сжиженного нефтяного газа ТОО «Жаикмунай» составляет 220 тонн. В том числе для ЗКО – 120 тонн, для Атырауской области – 100 тонн

– Данная ситуация привела к снижению остатков на базах хранения, что привело к вводу ограничений реализации ряда АГЗС и переходу на талоны. В настоящее время совместно с министерство энергетики рассмотрит вопрос выделения дополнительных объемов сниженного нефтяного газа из иных источников, - отметил Мирас Мулкай.

Ещё одной причиной нехватки сжиженного газа на АГЗС региона можно назвать увеличение количества авто на газовом оборудовании. Так, по информации департамента полиции, в 2024 году количество таких машин составило 22 432 единицы (общее количество зарегистрированных – 202 937 единиц), по сравнению с прошлым годом рост составил 30% (в 2023 году – 15 650 единиц).

Отметим, что с первого октября наша область 100% закупает сжиженный газ у компании «Жаик мунай».